Транзит газа: к переговорам присоединились представители "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стороны собрались для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря

/ Фото: Укртрансгаз

Уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний (НАК "Нафтогаз" – Ред) и министерств присоединились к идущим в Вене переговорам по соглашению о транзите газа в Европу.

Все уполномоченные представители находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря.

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Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что представители Украины и России в Вене начали подписание документов, связанных с транзитом российского газа.

Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко надеялся, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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