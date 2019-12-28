Транзит газа: как выполняются договоренности Украины, России и ЕС за сутки до истечения срока

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До истечения срока действия украинско-российского договора о транзите газа в Европу остается все меньше времени. Он завершается 31 декабря 2019 года, или точнее – в 10 часов утра 1 января 2020 года. Но, похоже, все три стороны газовых переговоров – Украина, РФ и ЕС – настроены окончательно урегулировать вопрос о продлении поставок еще до истечения этого срока. Одним из весомых аргументов в пользу этого предположения стало возвращение российским "Газпромом" долга "Нафтогазу" в размере 2,9 млрд долларов, получение которого в пятницу вечером НАК подтвердил сообщением на своей странице в Facebook.

Возвращение Россией долга стало еще одним шажком на пути выполнения плана действий по продлению транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Предварительные договоренности, напомним, были достигнуты 19 декабря в Берлине. Текст протокола той встречи Кабмин опубликовал 21 декабря.

Согласно этому документу, для продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины российские и украинские газовые компании должны были выполнить ряд задач, которые бы сняли юридические противоречия между ними и, соответственно, препятствия для подписания нового транзитного соглашения.

Выплата российским "Газпромом" 2,9 млрд долларов "Нафтогазу" значилась первым пунктом протокола трехсторонней встречи в Берлине. Деньги на счета украинской компании должны были поступить до 29 декабря.

Теперь, очевидно, должен последовать ответный шаг "Нафтогаза". Следующим пунктом берлинских договоренностей значится отзыв "Нафтогазом" и "Газпромом" всех арбитражных и судебных исков друг против друга. А также снятие арестов с имущества, активов и денежных средств "Газпрома". И отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа 2009 года. Однако из комментария "Нафтогаза" ко вчерашнему сообщению одного из российских сайтов о том, что Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии с 1 января, фактически следует, что обнуления пока не произошло. Хотя в протоколе сроком выполнения этого пункта также значится 29 декабря. Мало того, судя по тому, что такой комментарий посчитали нужным опубликовать также руководители "Нафтогаза", можно предположить, что противоречия по этому пункту снять пока не удалось.

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А еще до 29 декабря должны быть сняты взаимные претензии и заключено безотзывное мировое соглашение по делу "Газпром" против Украины", которое сейчас рассматривает арбитражный суд г. Женевы.

Другие пункты протокола касаются непосредственно подготовки к заключению нового контракта. ЕС в качестве "домашнего задания" должен был до 27 декабря гарантировать и письменно подтвердить сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в соответствии с нормами ЕС. Кроме того, Евросоюз должен был подтвердить, что требованиям ЕС соответствует украинское законодательство, касающееся транспортировки газа.

О сертификации ООО "Оператор ГТС" вчера в своем Твиттере написал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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Относительно украинского законодательства сообщений от него в последние дни не было.

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Собственно, соглашения о транспортировке газа из России в Европу должны быть подписаны между "Газпромом" и "Нафтогазом" – об организации транспортировки. Организатором, согласно предварительным договоренностям, будет выступать "Нафтогаз". Также должно быть подписано операторское соглашение между "Газпромом" и ООО "Оператор ГТС". А два пункта касаются взаимоотношений украинских компаний – "Нафтогаза" и "Оператора ГТС".

Так, предполагается, что "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" заключат между собой транспортное соглашение – контракт на транзит газа. А в течение 2020 года – после того, как НКРЭКУ подготовит соответствующий типовой договор, – подпишут его, указав те же сроки, объемы и тарифы на транзит газа, что и в договорах с Россией. При этом штрафные санкции для украинских компаний за нарушение этого договора не будут предусмотрены.

Кроме того, "Нафтогаз" должен забронировать у "Оператора ГТС" мощности для прокачки такого количества российского газа: в 2020 году – 65 млрд куб. м, в 2012-2024 годах – по 40 млрд куб. м. При условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ установит конкурентный тариф, который будет устраивать "Нафтогаз" и который будет соответствовать тарифам в Западной и Центральной Европе.

При этом об обязательствах России обеспечить транзит газа по территории Украины в таких объемах в тексте соглашения не упоминается. Хотя есть надежда, что это будет оговорено в соглашениях, подписанных украинскими компаниями с "Газпромом". О прямых поставках газа в Украину в протоколе также речь не идет.

С 26 декабря в Вене продолжаются украинско-российские переговоры по газу, в результате которых планируется окончательно согласовать и до 29 декабря подписать тексты договоров. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии СМИ высказывал надежду, что решить все вопросы по договорам удастся 27 декабря, но по состоянию на вечер пятницы переговоры еще продолжались.

Какими будут финальные договоренности, станет известно в ближайшие дни. Однако уже понятно, что анбандлинг "Нафтогаза" не помог избежать дальнейшего прямого сотрудничества "Нафтогаза" и "Газпрома", как предполагалось ранее. Несмотря на создание компании "Оператор ГТС", "Нафтогаз" по-прежнему будет выступать стороной договоренностей о транзите.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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