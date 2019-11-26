Транзит газа под угрозой: что мешает переговорам с "Газпромом"

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В связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Об этом после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 26 ноября сообщил директор российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер.

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"Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, в Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена", – цитирует Миллера пресс-служба Кремля.

Кроме того, по словам главы "Газпрома", заявки на бронирования транзитных мощностей также должны подаваться в "заранее определенные сроки".

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Российский чиновник считает, что для продолжения транзита газа через Украину эти проблемы должны быть "решены как можно скорее".

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил срывом транзита газа в том случае, если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газовому спору. В ответ на это глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия, предлагая Украине обнулить иски более чем на 20 млрд долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой.

Мы также писали, что во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заключения нового газового договора между странами.

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