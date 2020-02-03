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Транзит газа: Россия заплатила в январе в два раза больше, чем прокачала

3 февраля, 12:15

Согласно оперативным данным, транзит в январе составил 2,5 млрд кубических метров газа

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В январе "Газпром" использовал оплаченные мощности по транзиту газа лишь на 46%, но "Оператор ГТС" в полном объеме получил оплату за свои услуги. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

"Согласно оперативным данным, транзит в январе составил 2,548 млрд куб. м. Услуги оплачены из расчета 5,518 млрд куб. м. Оплаченные мощности использованы на 46%", - написал он.

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Ранее Макогон уже сообщал, что "Оператор ГТС" в полном объеме получил оплату за свои услуги от российского "Газпрома" из расчета 178 млн куб. м в сутки, так как услуги оказываются на условиях предоплаты.

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Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет Украина сможет получить не менее 7,2 млрд долларов:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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газ Газпром транзит газа Сергей Макогон Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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