Транзит российского газа через Украину: появился комментарий Данилишина

Фото: "Укртрансгаз"

Российский "Газпром" будет вынужден заключить договор с "Нафтогазом Украины" после 2019 года, и Москва окажет давление на Киев, чтобы подписать краткосрочный контракт. Об этом во вторник, 13 августа, написал председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"В краткосрочном аспекте ясно, что "Газпрому" придется заключать договор с "Нафтогазом Украины" на период после 31 декабря 2019 года – 1,5-2 года через нашу ГТС придется прокачивать 50-65 млрд куб. м. газа (годовой объем). Поэтому Россия будет давить на Украину, чтобы принудить к заключению краткосрочного транзитного договора", – отметил он.

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Среди рычагов российского давления Данилишин назвал раздачу паспортов жителям Донбасса и ограничение на поставку различных видов топлива, а также допустил военное обострение на Донбассе.

Свой прогноз он озвучил на фоне информации, что запуск газопровода "Северный поток – 2" могут отложить на восемь месяцев.

"Если газопровод "Северный поток – 2" будет запущен с восьмимесячным опозданием, все равно для выхода на работу на полную мощность уйдет немало времени. Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться не менее полутора лет после начала 2020 года", – отметил глава Совета НБУ.

Новости "Сегодня" писали, что отсутствие разрешения Дании на прохождение маршрута газопровода "Северный поток – 2" может привести к задержке его запуска на восемь месяцев и финансовым потерям в размере 660 млн евро (740 млн долларов).

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В свою очередь Россия предлагает просто продлить действующий контракт, против чего выступает Киев, который поддерживает предложение европейской стороны.

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