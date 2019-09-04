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Транзит российского газа через Украину: президент Молдовы встретился с Шефчовичем

4 сентября, 20:29

Игорь Додон встретился с зампредом Еврокомиссии в Брюсселе

Игорь Додон (слева) и Марош Шефчович. Фото: Игорь Додон / Facebook

Игорь Додон (слева) и Марош Шефчович. Фото: Игорь Додон / Facebook

Президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность, что с января 2020 года транзит российского газа может прекратиться по территории Украины. Об этом он сообщил на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Марошем Шефчовичем, которая состоялась в среду, 4 сентября, в Брюсселе.

По его словам, стороны обсудили различные аспекты национальной и региональной энергетической безопасности.

"Подчеркнул, что снабжение нашей страны (Молдовы. – Ред.) природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Молдовы, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной, притом что "Газпром" – единственный поставщик газа в нашу страну, а Украина в данный момент – единственный транзитный путь для Молдовы", – написал он на своей странице в Facebook.

Додон добавил, что пояснил Шефчовичу причины обеспокоенности вопросом поставок газа в Молдову после 1 января 2020 года, так как срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация остается неясной для всех вовлеченных сторон.

"Напомнил, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Молдову, но и в балканские страны, что означает риски для всего региона", – отметил президент.

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Он также подчеркнул, что проинформировал европейских партнеров о переговорах, которые провел с руководством "Газпрома" по вопросу поставок российского природного газа в Молдову, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита через Украину.

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Новости "Сегодня" писали, что накануне Шефчович провел телефонные переговоры с новым министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем. Стороны обсудили анбандлинг "Нафтогаза Украины" и трехсторонние переговоры по газу.

Сегодня глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что на следующей неделе (9-15 сентября) представители Украины, России и Еврокомиссии обсудят дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

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газ Еврокомиссия Молдова транзит газа Шефчович Додон

Источник: Сегодня

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