Транзит российского газа через Украину вырос: подробности

Транзит газа через страну в Европу за 11 месяцев составил 79 млрд куб. м

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока Киев и Москва продолжают переговоры о новом контракте на транзит газа, Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 2,9% (на 2 млрд 326,9 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 81 млрд 493,9 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании "Укртрансгаз".

Так, транзит газа через страну в Европу за 11 месяцев составил 78 млрд 960,2 млн куб. м (+3,1% к январю-ноябрю-2018), в Молдову – 2 млрд 533,7 млн куб. м (-0,9%).

Ранее сообщалось, Россия нарастила транзит газа через Украину почти до максимума.

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Новости "Сегодня" писали,что "Газпром" в письме "Нафтогазу" пригрозил, что с 1 января прекратит транзит газа через территорию Украины.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам о транзите газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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