Транзитный договор с Россией: Ляшко рассказал, когда украинцы увидят выгоду

Новый транзитный договор с Россией - это хорошо, отметил политик

Украинский потребитель выиграет от подписанного с Россией соглашения по транзиту газа, когда сумма в платежках уменьшится вдвое.

Такое мнение высказал Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина в воскресенье вечером.

"Нужно увидеть сами эти договоренности. Не разговоры, а конкретный контракт, который будет подписан до конца года. Безусловно, новый транзитный договор с Россией – это хорошо. Но что от этого выиграют украинцы? 3 млрд долларов Россия заплатит "Нафтогазу". Но кто переплатил эти деньги? Потребители-граждане за коммунальные услуги и промышленные предприятия. Потому, украинцы должны в платежке увидеть эту выгоду. В частности, как будут эти деньги распределены", – отметил политик.

По словам Ляшко, они должны быть инвестированы в увеличение газодобычи, чтобы Украина не покупала импортный газ, а чтобы удовлетворяла собственные потребности за счет собственного газа и это путь к сижению тарифов; в энергомодернизацию – для того, чтобы меньше платить за газ.

"Поэтому все эти транзитные договора, новые газовые контракты, 3 млрд долларов, которые заплатит Россия – они должны в платежках людей быть, чтобы платежки были вдвое меньше, чем они есть. Тогда люди выиграют", – резюмировал он.

Напомним, Кабинет министров опубликовал протокол встречи по газу представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран ("Оператор газотранспортной системы Украины", "Нафтогаз Украины", "Газпром").

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен. "Будет определенное повышение тарифа на транспортировку", - сказал Оржель.

Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.

По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

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