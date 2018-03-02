Транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает – Порошенко

Сегодня, 20:25

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

Это президент подчеркнул во время совещания по вопросам энергетической безопасности.

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", – сказал Порошенко.

По словам президента, "РФ и ПАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина – надежный партнер", – добавил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры.

Порошенко одобрил заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительство Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", – сказал Порошенко.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.
газ, заявление, газпром, нафтогаз, Порошенко, транзит, евросоюз, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж

Вы сейчас просматриваете новость "Транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает – Порошенко". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: пресс-служба НБУ

В Украине растут резервы и учетная ставка, а долги сокращаются: цифры и события недели

Сегодня, 20:00

Стране не хватает 20 млрд кубометров газа в сутки, задолженность по зарплатам выросла, а НБУ продолжил политику "дорогих денег", в четвертый раз подняв учетную ставку

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Гройсман рассказал, какую ошибку допустил "Нафтогаз" в споре с "Газпромом"

Сегодня, 19:20

Премьер уверен, что Россия будет выполнять решение международного арбитража
Загрузка...

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман созвал экстренное заседание Кабмина

Сегодня, 18:43

Заседание правительства начнется в ближайшее время

Экономика

Петр Порошенко. Фото: архив

Газовый шантаж России: Порошенко провел экстренное совещание

Сегодня, 18:32

Президент объяснил, что происходит с контрактами между "Нафтогазом" и "Газпромом", прерывается ли транзит газа в Европу и как Украина будет греться в ближайшие дни

Запад

Жители Закарпатья минимально зависимы от газа. Фото: Олег Григорьев facebook.com/oleg.grigoryev

На Закарпатье давно научились обходится без газа – Москаль

Сегодня, 17:52

По словам главы ОГА, нет необходимости из-за нехватки газа прекращать работу школ на Закарпатье

Украина

Фото: Pixabay

"Газпром" расторгает контракт с Украиной: соцсети бурлят и гордятся "Нафтогазом"

Сегодня, 17:42

В соцсетях бурно обсуждают заявление "Газпрома" по отношениям с "Нафтогазом"
Загрузка...