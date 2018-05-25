Трехсторонние газовые переговоры с Россией: появилась реакция "Нафтогаза"

В украинской компании настаивают на том, что в переговорах должен участвовать "Газпром"

НАК "Нафтогаз Украины" готов участвовать в трехсторонних переговорах Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на период после истечения контракта с "Газпромом" в конце 2019 года. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Брюсселе.

Вместе с тем, Коболев подчеркнул необходимость вовлечь в переговорный процесс российский "Газпром".

"Мы очень приветствуем переговоры с участием Европейской комиссии. Надеемся, что в эти переговоры будет вовлечен "Газпром", – заявил глава правления украиснкой компании.

Ссылаясь на свой опыт, Коболев отметил, что переговоры нужно вести непосредственно с "Газпромом", а не только с Министерством энергетики России, так как на предыдущих подобных переговорах гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно подчеркивал, что компания является акционерным обществом, "поэтому позиция министра – не решающая для него".

"Газпром должен быть в комнате", – подчеркнул Коболев.

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Отметим, в представленной им в Брюсселе презентации сделано предположение, что такие переговоры могут пройти уже в июне. При этом отмечается, что "Нафтогаз" продолжит и двустороннее обсуждение темы транзита российского газа с "Газпромом".

Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решения Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС. Однако Украина смогла выполнить обязательства перед Европой.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.