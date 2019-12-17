Трехсторонние переговоры по газу: Оржель озвучил позицию Украины

Алексей Оржель. Фото: ua-energy.org

Для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора на транзит российского газа. Об этом в преддверии трехсторонних газовых переговоров заявим министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

"Мы едем с сильной позицией и рассчитываем на конструктив со стороны всех участников процесса. Мы ни в коем случае не будем отступать от защиты украинских интересов в газовых переговорах. В свою очередь для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей ", - подчеркнул Министр Алексей Оржель.

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Ранее сообщалось, что очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Украина-Россия-ЕС на политическом уровне пройдет 19 декабря. До этого дата трехсторонних переговоров по газу несколько раз переносилась. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

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Впрочем, в "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем, на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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