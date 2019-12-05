Трехсторонних переговоров о транзите газа 5 декабря не будет – Минэнерго

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает hromadske.

"Дата переговоров не подтверждена", – сообщили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Отметим, что провести переговоры о транзите газа 5 декабря предложил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Российский министр энергетики Александр Новак на эту дату согласился, но при условии, что "будут решены все технические детали между компаниями ("Нафтогазом","Газпромом" и "Оператором ГТС Украины")".

Напомним, в Вене недавно прошли двухсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной и Россией.

Тем временем трехсторонние консультации в формате Еврокомиссия – Украина – Россия перенесены.

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Ранее министр энергетики Алексей Оржельв социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию.

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Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что долгосрочное соглашение о транзите газа между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающее в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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