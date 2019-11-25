Трехсторонняя министерская встреча по газу намечена на начало декабря – СМИ

Фото: "Укртрансгаз"

Очередная трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по газу намечена на первую неделю декабря, ей будет предшествовать встреча на экспертном уровне 29 ноября. Об этом сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Встреча на уровне министров намечена на первую неделю декабря. Ей будут предшествовать экспертные консультации, которые намечены на 29 ноября", – сказал источник.

Ранее в Минэнерго России заявили, что позитивно оценивают итоги технической встречи по транзиту газа через Украину 20 ноября.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

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