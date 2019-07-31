Тренд на укрепление гривни: в НБУ сделали заявление

Национальный банк Украины (НБУ) не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни, но при необходимости сгладит резкие курсовые колебания. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора открытых рынков регулятора Сергея Пономаренко.
"В Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за доллар. То есть в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", – сказал он.
Пономаренко добавил, что гривня укрепляется под влиянием рыночных факторов и перечислил основные три:
- рост интереса нерезидентов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа;
- благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта:
- относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов.
При этом, по его словам, благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года дает НБУ возможность пополнять международные резервы.
"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 годов", – добавил он.
Новости "Сегодня" писали, что 30 июля курс доллара опустился ниже 25 грн на украинском межбанке впервые с августа 2016 года, но уже на следующий день поднялся выше этого уровня. При этом официальный курс доллара в Украине продолжает снижаться, но отметки в 25 грн еще не достиг – на 1 августа он установлен на уровне 25,02 грн.
В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что регулятор, по ее мнению, прилагает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни.
Ранее мы выяснили, что происходит с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:
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