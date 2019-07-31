В Нацбанке напомнили, что в Украине не фиксированный курс гривни, а плавающий

/ Фото: пресс-центр НБУ

Тренд на укрепление гривни: в НБУ сделали заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B1%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA 2019-07-31T21:13:00+03:00 Экономика В Нацбанке напомнили, что в Украине не фиксированный курс гривни, а плавающий

Национальный банк Украины (НБУ) не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни, но при необходимости сгладит резкие курсовые колебания. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора открытых рынков регулятора Сергея Пономаренко.

"В Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за доллар. То есть в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", – сказал он.

Пономаренко добавил, что гривня укрепляется под влиянием рыночных факторов и перечислил основные три:

рост интереса нерезидентов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа;

благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта:

относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов.

При этом, по его словам, благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

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"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 годов", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что 30 июля курс доллара опустился ниже 25 грн на украинском межбанке впервые с августа 2016 года, но уже на следующий день поднялся выше этого уровня. При этом официальный курс доллара в Украине продолжает снижаться, но отметки в 25 грн еще не достиг – на 1 августа он установлен на уровне 25,02 грн.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что регулятор, по ее мнению, прилагает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни.

Ранее мы выяснили, что происходит с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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