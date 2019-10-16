Треть продуктов из холодильников летит на помойку: как украинцам экономить на еде

Во Всемирный день продовольствия новости "Сегодня" узнали, как научиться потреблять разумно

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Сегодня Всемирный день продовольствия – потреблять с умом призвали в ООН. Ведь треть продуктов, которые производят в мире, ежегодно выбрасывают на помойку. Это наносит ущерб мировой экономике почти на триллион долларов. Как бороться с пищевыми отходами и научиться экономить, узнавали новости "Сегодня".

Киевлянин Дмитрий Пальчиков много работает. А съесть все, что купил в магазине, не успевает. Поэтому продукты регулярно выбрасывает в мусорное ведро.

"Выбрасывал абсолютно все – это были яйца, это было молоко, из мяса это какая-то ветчина могла быть, колбаса. Сыр. Зелень просто ссыхалась у меня" – сетует Дмитрий.

Каждый год в мусор выбрасывают треть продуктов, которые покупают в мире. У украинцев больше всего всего еды- обычной и деликатесов – портится во время новогодних, рождественских и майских праздниклов. Ведь чтобы вкусно поесть, мы щедро запасаемся заранее, опустошая и кошельки, и магазины.

Поэтому первый шаг к разумному потреблению – это планирование покупок, советует экоактивистка Анна Поникарчук:

"Я могу два раза в неделю сходить в магазин или на базарчик и купить пять помидоров, семь огурцов и, может, полкило яблок, потому что я знаю, что это я точно съем".

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Если же продукты начали портиться, их нужно использовать в первую очередь. Например, из фруктов сварить компот, а из макарон – сделать запеканку.

"Здесь корень сельдерея, видите, уже немного устал. Это прокол. Но из него я сварю суп. Сварила также вчера фасоль. Сварила много, поэтому часть заморозила" – говорит Анна.

А чтобы пища дольше оставалась свежей – надо правильно разложить ее в холодильнике.

Мясные, колбасные изделия и готовую пищу лучше хранить на верхних полках, ведь там холоднее. Середину холодильника можно заполнить молочными продуктами, а нижнюю часть – консервами и солением. А еще почти у всех современных моделей холодильников есть специальная полочка для того, чтобы хранить овощи, фрукты и зелень.

Держать же продукты лучше всего в стеклянных банках и металлических контейнерах. А не набрать лишнего в магазине поможет старый и уже проверенный метод – не ходить туда натощак или голодным, и иметь с собой список необходимых продуктов для блюд, которые планируете готовить в ближайшие дни.

Напомним, сайт "Сегодня" недавно общался с экоактивисткой Анной Михайлицкой – последовательницей движения Zero Waste или "Ноль отходов", которая рассказала, как ей удается обходиться без полиэтилена.

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