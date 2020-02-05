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Треть украинских предприятий управляется женщинами – Госстат

5 февраля, 21:28

Женщины управляют большинством коммунальных организаций страны

/ Фото: Pixabay

Женщины, которых в Украине на 3 млн человек больше, чем мужчин, являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине. Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

Там говорят, что женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: 76,96% руководительниц — женщины, в то время как 23,04% руководителей — мужчины.

Помимо этого, женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

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В остальных предприятиях, учреждениях и организациях руководителями являются преимущественно мужчины, а среди казенных предприятий (которых в Украине 32) руководителей-женщин вообще нет.

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Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях — 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской области — их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продвигается борьба за равенство полов – в Министерстве социальной политики напомнили о равной оплате труда мужчин и женщин. Ведь в некоторых отраслях этот разрыв составляет более 40%.

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статистика женщина население карьера демография Госстат руководители

Источник: Сегодня

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