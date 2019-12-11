Третий – не лишний: почему важно участие Еврокомиссии в переговорах по газу

/ Фото: Сегодня

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После переговоров по газу в "нормандском формате" глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания настроена продолжать переговоры о транзите газа через Украину в двухстороннем формате – без участия Еврокомисии (ЕК). Таким образом, обсуждать судьбу транзитного контракта будет сторона, которая производит голубое топливо, и сторона, которая осуществляет транзит. Однако эксперт по вопросам энергетики Валерий Боровик предостерегает: в переговорах с "Газпромом" Киеву не миновать политики.

"Если бы это были две европейские компании, или европейская и украинская, я бы согласился с такой логикой, – говорит он. – Но, исходя из опыта наших двухсторонних контрактов и переговоров с "Газпромом", всегда вмешивается либо политика, либо коррупционные моменты. Потом мы узнаем о каких-то кулуарных договоренностях".

По его словам, "непубличный формат отношений" с Россией дорого обходится Украине.

"Так называемый дешевый российский газ всегда выходит Украине дороже – потом мы либо теряем территории, либо имеем серьезные потери в бюджете, при этом растут доходы участников переговоров или тех, кто за ними стоит", – объясняет эксперт.

Боровик подчеркивает: присутствие ЕК в переговорах важно сохранить.

"Нам нужно четко заявить: главные переговоры – это трехсторонние переговоры, поскольку на глазах еврокомиссара или представителей ЕК сложнее будет делать тайные вещи не в пользу государства", – резюмировал он.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине, с которыми "Нафтогаз" не согласен.

В рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина также обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

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