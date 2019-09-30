Три часа "жизни" и 150 лет на свалке: эксперты рассказали о вреде пластиковых пакетов

/ Фото: Pixabay

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Из-за того, что украинцы массово используют неэкологичные пакеты, а переработка полиэтилена почти не осуществляется, пластик остается в земле. Впрочем, конкретных исследований по содержанию полиэтилена в грунтах Украины нет, рассказал сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины Артур Заорожец.

При этом он напомнил, что 1300 кв. км территории страны занимают свалки, на которых хранится 35 млрд тонн твердых бытовых отходов. По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами.

"Много действий в нашей жизни мы делаем, не задумываясь. Например, в магазине мы покупаем продукты и пакуем их в пакеты, а дома перекладываем в холодильник. А пакет? Он отправляется в мусорное ведро. На этом его польза для нас заканчивается. В среднем "жизнь" пакета в руках человека составляет три часа. И более 150 лет он будет разлагаться на свалке, выделяя вредные вещества", – объяснил председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

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Более того, Украина оказалась в числе мировых лидеров по объемам мусора на одного человека. Американское агентство 24/7 Wall Street высчитало, что в год наша страна производит 474 млн тонн мусора.

"В структуре этого массива, по данным экологического проекта "Меньше мусора – лучшая жизнь", использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена – 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки – 20%. То есть почти до половины мусора в стране – это использованные изделия из пластика", – подсчитал президент "Украинской организации защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена:

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