Три года без российского газа: как Украина добывает собственное "голубое топливо"

Украина может выйти на самообеспечение газом через пять лет

Три года назад – 25 ноября 2015 года бывший в то время премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правительству сделать все, чтобы страна смогла отказаться от закупок "голубого топлива" у России.

Главной целью он наметил энергетическую независимость, снижение объемов потребления энергоносителей, а также окончательное избавление от российской "газовой иглы". Так, в течение 10 лет страна должна стать полностью энергонезависимой.

Тогда же Яценюк инициировал иск к российскому "Газпрому" в Стокгольмский арбитраж, который "Нафтогаз" выиграл. Так, международный суд обязал Москву выплатить украинской компании 4,6 миллиардов долларов за недопоставку транзитного топлива.

Львиная доля пути к энергонезависимости уже позади. Украина идет к ней через экономию и увеличение добычи собственного газа.

В Полтавской области буровая вышка – конструкция высотой в 17-этажный дом, круглосуточно прокладывает путь к "голубому топливу".

Бурят по заказу украинской добывающей компании белорусские специалисты на собственном оборудовании. Станок позволяет добраться до газа на больших глубинах. Здешние скважины довольно глубокие, на одном из участков газ залегает на глубине пяти километров.

"Дабы достигнуть данной глубины нужно увеличить металлоконструкции скважины, что и позволяет сделать данная буровая с грузоподъемностью 450 тонн", – уточнил мастер конструкции Сергей Большаков.

Средняя скорость бурения составляет три с половиной метра в час. На этой скважине уже до конца года должен быть добыт первый газ.

Украине для увеличения собственной добычи необходимо государственно-частное партнерство и современные технологии. В частности, "ДТЭК Нефтегаз" благодаря инновациям в этом году дополнительно добыл 100 миллионов кубометров газа.

"Если масштабировать полученный эффект и опыт нашей компании на всю отрасль, то уже через пять лет Украина может выйти на самообеспечение газом и прочно занять позицию страны-экспортера этого важнейшего энергоресурса", – рассказал генеральный директор компании Игорь Щуров.

Поставки украинского газа в европейские страны уменьшат их зависимость от России. И здесь вопрос цены отойдет на второй план.

"Все в Европе заинтересованы в диверсификации поставок газа и определяющей будет не цена, а энергетическая безопасность ЕС. Чем больше будет поставщиков, тем в большем выигрыше будут все", – утверждает эксперт по энергетическим вопросам Крис Рудлинг.

А вот для украинских потребителей отказ от импортного газа может стать причиной и для снижения цены на "голубое топливо", которую в октябре подняли почти на четверть. По крайней мере, за его транспортировку из-за рубежа уже точно не придется переплачивать.