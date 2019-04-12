Три года работы правительства Гройсмана: премьер озвучил приоритеты

Кабмину во главе с Гройсманом исполняется три года 14 апреля

Степан Кубив и Владимир Гройсман (справа). Фото: Кабинет министров Украины

Среди приоритетов, которые Кабинет министров Украины ставит на ближайшее будущее, – рост экономики и качества жизни, утверждение эффективной системы управления государством и продолжение капитального ремонта страны.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он напомнил, что в воскресенье, 14 апреля, исполняется три года работы правительства.

"Граждане знают и понимают, насколько эти годы были тяжелыми. Как мы прожили эти годы – мы знаем, но важно, как будем жить дальше, в каких приоритетах… Понятно, что нам здесь потребуется поддержка парламента. Все самое интересное еще впереди", – заключил премьер.

Ранее Гройсман заявил, что в Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволит адекватно реагировать на существующие вызовы.

По его словам, развитие авиации, морских портов и управление государственным долгом – в фокусе Кабинета министров.





Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, демонстрируя ускорение третий год подряд.

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