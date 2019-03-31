Три квартиры, сотни бутылок вина и миллионные доходы: Аваков показал декларацию
Две квартиры у Авакова в Харькове, еще одна – в Чугуеве
Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. Она размещена в Едином государственном реестре деклараций.
Глава МВД указал три квартиры:
- квартира в Харькове площадью 657,9 кв. м, которую он приобрел в 2003 году;
- квартира в Чугуеве Харьковской области площадью 55,4 кв. м, которая в его собственности с 2003 года;
- еще одна квартира в Харькове, ее площадь составляет 70,9 кв. м, в собственности – с 1991 года.
В его собственности также есть земельный участок (1200 кв. м) – он находится в селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.
Согласно декларации министра, он арендует номер в киевской гостинице, стоимость не указана.
У Авакова более 100 картин, несколько коллекций монет и сотни бутылок вина (только в одной коллекции 741 бутылка вина производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили), а также холодное оружие 19-21 веков (девять единиц).
Также указывается мебель, часть которой из Италии, одежда, ювелирные изделия и книги.
Часть имущества находится в совместной собственности с женой Инной.
У главы МВД есть 12 акций футбольного клуба "Металлист". При этом ему принадлежит 100% корпоративных прав юрлица Avitalia s.r.l. с офисом в Италии, а жене – 29,17% корпоративных прав в компании "Подстепное солнце" в Николаеве.
Зарплата Авакова за 2018 год составила 919,2 тыс. грн, роялти от издательства "Фолио" – 67,01 тыс. грн, проценты — почти 250 тыс. грн, дивиденды – 4,8 млн грн. Зарплата жены по основному месту работы (компания "Инвестор") составила 3,2 млн грн, а в Avitalia s.r.l. – 1,4 млн грн.
На счетах украинских банков у министра, в частности, 1,7 млн грн и почти 190 тыс. долларов, а также в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate — 148,2 тыс. евро. У жены Авакова 3,4 тыс. евро, почти 390 тыс. и 141,4 тыс. грн в украинских банках, а на счете в итальянском банке – 1,48 млн евро.
Ранее Аваков заявил, что в Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет.
Он также представил Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов":
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