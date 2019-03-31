Три квартиры, сотни бутылок вина и миллионные доходы: Аваков показал декларацию

Две квартиры у Авакова в Харькове, еще одна – в Чугуеве

Фото: Арсен Аваков / Facebook.

Три квартиры, сотни бутылок вина и миллионные доходы: Аваков показал декларацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b7/30d/5ca0b730d74dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b7/30d/5ca0b730d74dd.jpg 2019-03-31T15:59:00+03:00 Экономика Две квартиры у Авакова в Харькове, еще одна – в Чугуеве

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. Она размещена в Едином государственном реестре деклараций.

Глава МВД указал три квартиры:

квартира в Харькове площадью 657,9 кв. м, которую он приобрел в 2003 году;

квартира в Чугуеве Харьковской области площадью 55,4 кв. м, которая в его собственности с 2003 года;

еще одна квартира в Харькове, ее площадь составляет 70,9 кв. м, в собственности – с 1991 года.

В его собственности также есть земельный участок (1200 кв. м) – он находится в селе Коробочкино Чугуевского района Харьковской области.

Согласно декларации министра, он арендует номер в киевской гостинице, стоимость не указана.

У Авакова более 100 картин, несколько коллекций монет и сотни бутылок вина (только в одной коллекции 741 бутылка вина производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили), а также холодное оружие 19-21 веков (девять единиц).

Также указывается мебель, часть которой из Италии, одежда, ювелирные изделия и книги.

Часть имущества находится в совместной собственности с женой Инной.

У главы МВД есть 12 акций футбольного клуба "Металлист". При этом ему принадлежит 100% корпоративных прав юрлица Avitalia s.r.l. с офисом в Италии, а жене – 29,17% корпоративных прав в компании "Подстепное солнце" в Николаеве.

Зарплата Авакова за 2018 год составила 919,2 тыс. грн, роялти от издательства "Фолио" – 67,01 тыс. грн, проценты — почти 250 тыс. грн, дивиденды – 4,8 млн грн. Зарплата жены по основному месту работы (компания "Инвестор") составила 3,2 млн грн, а в Avitalia s.r.l. – 1,4 млн грн.

На счетах украинских банков у министра, в частности, 1,7 млн грн и почти 190 тыс. долларов, а также в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate — 148,2 тыс. евро. У жены Авакова 3,4 тыс. евро, почти 390 тыс. и 141,4 тыс. грн в украинских банках, а на счете в итальянском банке – 1,48 млн евро.

Ранее Аваков заявил, что в Украине стало меньше убийств, а раскрываемость преступлений растет.

Он также представил Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов":

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