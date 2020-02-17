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В Украине продадут три убыточных порта

17 февраля, 13:21

В ФГИ объяснили причины приватизации портов "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский"

/ Фото: AFP

Пока порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию, три других морпорта готовят к приватизации. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины. Речь идет о портах "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".

"Решение по двум приняли еще в декабре прошлого (2019-го. – Ред.) года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский" готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", – отметили в ведомстве.

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Морские порты решили приватизировать из-за того, что их работа убыточна. По данным ФГИ, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

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Фото: jcomp / Freepik

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что в октябре-2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности. При этом условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:

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приватизация ФГИ порты Скадовск Белгород-Днестровский

Источник: Сегодня

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