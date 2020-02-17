В Украине продадут три убыточных порта

Пока порты "Херсон" и "Ольвия" передают в концессию, три других морпорта готовят к приватизации. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества (ФГИ) Украины. Речь идет о портах "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".
"Решение по двум приняли еще в декабре прошлого (2019-го. – Ред.) года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский" готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", – отметили в ведомстве.
Морские порты решили приватизировать из-за того, что их работа убыточна. По данным ФГИ, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.
Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших мировых портовых операторов DP World заходит в Украину. Компания приобретает контроль в "Контейнерном терминале ТИС" (порт "Пивденный", Одесская область).
Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что в октябре-2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности. При этом условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет:
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