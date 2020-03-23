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Три ведомства разработают программу налоговых каникул: названы сроки

23 марта, 19:07

Виктория Подолянец

Президент Зеленский потребовал разработать подробный план налоговых каникул для бизнеса

Три ведомства – Национальный банк, Министерство финансов и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – по поручению президента Владимира Зеленского должны подготовить программу кредитных каникул для бизнеса с целью поддержки предпринимателей в период карантина. Срок, отведенный на выполнение этого поручения, – до конца недели. Об этом в видеообращении к согражданам заявил 23 марта глава государства.

"Задание для НБУ, Минфина и Минэкономики – до конца недели рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса", – сказал Зеленский.

Также президент поручил разработать механизм выплаты помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу многих украинских предприятий, которые вынуждены соблюдать правила всеукраинского карантина. Ограничительные меры причинят убытки бизнесу, у многих людей упадет уровень доходов, кто-то совсем лишится работы и заработка.

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Сайт "Сегодня" сообщал о том, что с 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

Напомним, налоговое законодательство смягчили, чтобы поддержать бизнес во время борьбы с коронавирусом.

В Украине ввели карантин и закрыли внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бизнес налоги НБУ Минфин Владимир Зеленский Минэкономики

Источник: Сегодня

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