"Труба" по-европейски: передача ГТС Украины вышла на финишную прямую

/ Фото: Укртрансгаз

Государственная компания "Оператор ГТС Украины"подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлинга, сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".

"После прохождения сертификации ООО Оператор ГТС Украины получит полномочия для осуществления транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС также является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины с 1 января 2020 года", – отметили в компании.

Однако кроме сертификации, для завершения анбандлинга необходимо обеспечить полное соответствие украинских законов требованиям Третьего энергопакета.

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Документы для самой сертификации были подготовлены в сотрудничестве с международными консультантами и экспертами. Заявка предусматривает отделение оператора по модели ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что "Нафтогаз" сохранит ГТС в собственности, но управлять "трубой" будет независимый оператор.

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Таким образом, анбандлинг завершится после выведения "Оператора ГТС Украины" из группы "Нафтогаза" и передачи в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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