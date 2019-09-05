Трубаров озвучил реальные сроки большой приватизации в Украине

И. о. главы ФГИ также сообщил, когда возможна приватизация ОПЗ

Фото: Виталий Трубаров / Facebook

В Украине можно завершить большую приватизацию за пять лет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров в интервью РБК-Украина.

"За три года приватизацию сделать нельзя, но за пять можно. И мы разработали пошаговый план, который сейчас еще детализируется, по поводу того, какие решения, законы и механизмы должны быть заложены на уровне Рады и Кабмина, чтобы такое экономическое явление как приватизация была закончена за пять лет", – отметил он.

Трубаров добавил, что ФГИ разработал программу, которую презентуют в рамках запроса, полученного от премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, документ будет направлен в Офис президента.

Читайте также: В Украине разблокировали большую приватизацию

Реклама

И. о. главы фонда подчеркнул, что нельзя говорить о росте экономики, не затрагивая отрасль приватизации, так как "это самый короткий путь получения экономического успеха и захода инвестиций".

"У меня есть внутренняя уверенность, что на этот раз с приватизацией все получится. Новый политический бомонд сразу начинает говорить о том, что они не собираются становиться профессиональными политиками, они пришли для того, чтобы реализовать конкретные задачи, и они видят, что могут сделать это за пять лет", – сказал Трубаров.

Он также сообщил, на данный момент не существует законодательного поля для продажи Одесского припортового завода (ОПЗ) до конца 2019 года.

"По закону, если Кабмин сейчас утвердит советника, то у него будет еще полгода на подготовку завода к приватизации. То есть реальная приватизация ОПЗ возможна к концу весны следующего года, если Кабмин все примет в сентябре", – заключил Трубаров.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Зеленский также пригласил турецких инвесторов в Украину:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама