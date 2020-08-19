Трудовая книжка вместо ФОПа: айтишникам предлагают оформляться на фирмах и платить сниженные налоги

В Украине всерьез задумали изменить налоги для айтишников. В Верховной Раде зарегистрированы уже несколько законопроектов, касающихся IT-индустрии. Первый № 3933 внесли нардепы от "Батькивщины", второй, альтернативный ему 3933-1 – от "Слуги народа", сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Бывший глава Госналоговой службы Сергей Верланов рассказал, что сейчас украинский IT-рынок представлен более чем 5 тысячами компаний и более чем 200 тысячами специалистов, которые дали около 4,5 млрд долларов валютной выручки за прошлый финансовый год.

"Но необходимо уточнить, что из 200 тысяч специалистов приблизительно 160-170 тысяч являются ФОПами на третьей группе упрощенной системы налогообложения, – говорит он и объясняет масштаб. – Всего в Украине имеется 1,6 млн ФОПов на единой системе, и на третьей группе упрощенной системы находится около 600 тысяч ФОПов. То есть почти треть ФОПов на этой группе – это предприниматели, напрямую занятые в IT-индустрии".

На сегодняшний день отечественная IT-компания – это юрлицо, которое заключает договора с международными компаниями, которым и продает свои услуги. У юрлица есть свои договора с ФОПами – нанятыми инженерами. Они находятся не в трудовых, а гражданско-правовых отношениях с юрлицом. "Такая бизнес-модель занимает 80-90% всего рынка IT-услуг в Украине", – говорит Верланов.

Оба законопроекта предлагают перейти IT-бизнесу с гражданско-правовых (компания-ФОП) на трудовые отношения (компания-сотрудник).

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"Все айтишники, которые были ФОПами, станут работать на трудовую книжку. Для этого меняется нагрузка на фонд оплаты труда. На сегодняшний день такая нагрузка составляет 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ (минимальный ЕСВ приблизительно 1000 грн). Максимальный размер ЕСВ составляет приблизительно 75 тыс. грн (15 "минималок"). Таким образом, налоговая нагрузка на зарплату до 75 тысяч грн составляет 41,5%", – подчеркнул Верланов.

Согласно законопроекту 3933, предлагается уменьшить ставки НДФЛ до 5% и ЕСВ до 5%, а военный сбор вообще не применять. Однако воспользоваться этим режимом можно только тогда, когда зарплата составляет больше 5 минимальных зарплат. Для компаний законопроект предлагает пониженную в 2 раза ставку налога на прибыль, т. е. не 18%, а 9%.

Альтернативный законопроект 3933-1 аналогично предлагает НДФЛ и ЕСВ – 5%, военный сбор не применяется, однако не указывается минимум по НДФЛ, который необходимо облагать. "Но он не говорит об этом прямо, как прошлый законопроект. В проекте изменений в НК написано 1200 евро в месяц, а в профильном законе, который фактически будет регулировать IT-индустрию – 1500 евро", – добавил экс-глава ГНС.

В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже, а евро вырос в цене

Сколько налогов заплатит IT-инженер

Сейчас налоги на зарплату программиста, оформленного в IT-фирме, в 50 тысяч грн составляют 20 750 грн (18% НДФЛ, 1,5% военный сбор и 22% ЕСВ). В случае, если такой инженер работает как ФОП, то с 50 тыс. грн он платит около 3500 грн налогов.

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По законопроекту 3933: выплачивая зарплату в 50 тыс. грн, компания должна будет выплатить около 12 тысяч грн налога.

По законопроекту 3933-1: выплачивая зарплату в 50 тыс. грн, компания должна будет выплатить около 5 тысяч грн налога.

"Однако законопроект 3933-1 вводит для компаний специфический режим обложения налогом на прибыль. Этот режим очень похож на налог на выведенный капитал и, главное, если компания выберет этот режим, она фактически уже не сможет одновременно работать также и с ФОПами. Это будет очень невыгодно", – отметил Верланов.

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, какие мифы ходят вокруг профессии айтишника:

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