Трудовая миграция перестанет взвинчивать зарплаты в Украине – НБУ

Сегодня, 09:07

Влияние заробитчанства на рынок труда ослабнет, уверены в регуляторе

Фото: Tim Shaw
Фото: Tim Shaw

С 2019 года трудовая миграция украинцев в соседние страны перестанет влиять на зарплаты и спрос на работников внутри страны. Такой прогноз обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Сейчас украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы составить конкуренцию трудоустройству за рубежом. Однако, по прогнозам Нацбанка, такая тенденция должна прекратиться уже в 2019 году – впервые за несколько лет.

"В отличие от последних двух лет, в следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительное давление на рост заработных плат", – сообщили в НБУ.

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Напомним, ранее в Минсоцполитики отмечали, что остановить трудовую миграцию позволят высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев.

При этом сейчас украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.
НБУ, заробитчане, прогноз, миграция, зарплаты, трудовая миграция

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Источник:

"Сегодня"

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