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"Трудовые книжки должны уйти в историю": в Кабмине раскрыли планы

18 сентября, 12:40

Правительство намерено запретить подачу документов на прием на работу в бумажной форме

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Правительство Украины намерено полностью "истребить бумажные процессы" в государственных органах и начинает с кадрового документооборота. Об этом в среду, 18 сентября, написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, этот процесс займет от шести до девяти месяцев.

"Избавляемся от кучи лишних сущностей. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП, электронная цифровая подпись), автобиография (кому она вообще нужна!) и многое другое. Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю. Это, кстати, оценит и бизнес", – подчеркнул Дубилет.

Он добавил, что весь документооборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок и увольнений, необходимо перевести в электронный формат.

По оценке министра Кабмина, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно.

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"Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме… В "цифру" нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса", – сообщил Дубилет.

Он также отметил, что Кабмин намерен "упростить всю логику согласований".

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Министр Кабмина добавил, что для перехода на "цифру" придется поменять несколько законов и постановлений.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, Украина с 1 октября должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед Дубилетом 2 сентября.

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Кабмин трудовые книжки госорганы дубилет цифровизация

Источник: Сегодня

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