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"Турбоатому" – 85 лет: Порошенко поздравил работников предприятия

Сегодня, 17:27

Турбины украинского производства работают на электростанциях более чем в 45 странах мира

"Турбоатому" – 85 лет: Порошенко поздравил работников предприятия Экономика Турбины украинского производства работают на электростанциях более чем в 45 странах мира

Лидеру энергетического машиностроения Украины – харьковскому "Турбоатому" исполняется 85 лет. Коллектив предприятия поздравил президент Украины Петр Порошенко. Он вручил работникам государственные награды.

Завод имеет стратегическое значение для экономики страны. Около 40% тепловых, 65% атомных и почти все гидроэлектростанции Украины оснащены турбинами "Турбоатома". Турбины украинского предприятия работают на электростанциях более чем в 45 странах мира.

"В 2014 году, когда Россия осуществила аннексию Крыма, она оккупировала в Донбассе более 20% промышленного потенциала Украины. Кремль продолжил и усилил экономическую блокаду для украинской промышленности. Для чего это делалось? Чтобы расколоть Украину, поставить нас на колени. Но мы не только избежали дефолта, которого они очень ждали, мы не только стабилизировали национальную валюту, мы вывели из пике национальную экономику", – заявил президент, выступая с речью на "Турбоатоме".

Порошенко также отметил, что Украина наращивает экономику, но в разы сократила потребление газа.

Сейчас предприятие продолжает наращивать производственные мощности, имеет заказы не только на этот, а и уже на весь следующий год.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что контрольный пакет акций госпредприятия "Турбоатом" не подлежит приватизации. Глава правительства отдельно подчеркнул, что Россия, признанная страной-агрессором не сможет получить контроль над предприятием.

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Тег турбоатом, Порошенко

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