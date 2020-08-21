Турция нашла газ в Черном море: можно на 20 лет отказаться от российского

Турция продолжает избавляться от газовой зависимости от России. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что республика обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение. Об этом он заявил в пятницу, 21 августа, в эфире турецкого телеканала NTV.

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"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", – сказал он.

Напомним, в 2019 году Турция сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году – 29 млрд куб. м.

Также напомним, что азербайджанский природный газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

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Сейчас пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м остаются в Турции, а 10 млрд куб. м – транспортируются на юг Европы. Запасы Шах-Дениз оцениваются в 1,2 триллиона кубометров.

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Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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