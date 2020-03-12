Турция переносит старт туристического сезона из-за коронавируса

Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести из-за распространения коронавируса начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Так, глава ведомства Мехмет Нури Эрсой призвал туроператоров отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

"Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", – отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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В то же время он уточнил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией.

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Как сообщалось, на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус. В первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Франция.

Напомним, в Украине введен общенациональный карантин,который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных учреждений и ограничение на проведение массовых мероприятий.

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