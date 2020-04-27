Турция вливает деньги в свою экономику: кого поддержат в пандемию

Меры, принятые правительством Турции, похожи на те, что разработало украинское правительство

Турция выделила 200 млрд лир (28,7 млрд долларов) на поддержку своей экономики в условиях пандемии Covid-19. Об этом сообщил министр финансов Турции Берат Альбайрак.

"Общий объем поддержки по уже принятыми мерам достиг 200 млрд лир", – заявил министр.

Речь идет о комплексном пакете мер: деньги от государства получат компании и работники, которым пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.

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Так, правительство в течение трех месяцев будет ежедневно платить 39,2 турецких лир (около 5,7 доллара) работникам, вынужденным взять неоплачиваемый отпуск. Кроме этого, предполагается, что трудовые договоры не могут быть аннулированы в течение трех месяцев, за исключением случаев, оговариваемых отдельно.

Гражданам, потерявшим работу во время пандемии, будет оказана финансовая помощь в размере 1 тыс. лир (145 долларов). В целом 4,4 млн семей получат 22,3 млрд лир.

При этом 120 тыс. компаний получат 107,4 млрд лир поддержки. Дополнительные 16,8 млрд лир направят на поддержку владельцев магазинов.

Более того, предприятиям, которые понесли убытки вследствие карантинных ограничений, откроют доступ к кредитам с низкими ставками – при условии, что они не будут увольнять работников.

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Напомним, в Министерстве иностранных дел говорили, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 99%, а украинская сторона исходит исключительно из национальных интересов и переговоров, которые ведут эксперты.

Как ранее отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно. Он объяснил, почему: есть риск, что Украина может стать сырьевым придатком Турции, а потом сама же и покупать готовую продукцию.

А пока Турция остается важным партнером Украины. На прошлой неделе из Анкары поступила партия средств индивидуальной защиты украинских медиков – хирургические халаты, комбинезоны, вакуумные очки и козырьки.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это был самый большой показатель с начала вспышки заболевания в республике. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

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