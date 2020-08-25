Турция сможет гнать свой газ в Европу и добиться скидок от России, говорят члены правительства

После того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу пошел дальше и не исключил, что Анкара сможет поставлять черноморский газ в Европу.

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"Турция будет и использовать газ с месторождения в Черном море, и поставлять его в Европу", — приводит слова министра агентство Reuters.

А тем временем министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил в эфире телеканала NTV, что обнаружение Турцией месторождения природного газа в Черном море может помочь сотрудничеству между Анкарой и Москвой.

"Это открытие [нового месторождения газа в Черном море] позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия — это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве [с ней]", — подчеркнул Албайрак.

"Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе (на ценах газа на внутреннем рынке — Ред.), так и на скидке [на поставляемый в Турцию газ]", – продолжал тонко троллить Россию министр финансов.

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21 августа президент Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. По его словам, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в 65 млрд долларов.

В тренде Турецкие министры тонко троллят Россию месторождением газа в Черном море

Напомним, в 2019 году Турция сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, – 29 млрд куб. м.

Также напомним, что азербайджанский природный газ из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

Сейчас пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м остаются в Турции, а 10 млрд куб. м – транспортируются на юг Европы. Запасы Шах-Дениз оцениваются в 1,2 триллиона кубометров.

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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