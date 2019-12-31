"Турецкий поток" на старте: как запуск российского газопровода отразится на Украине

Фото: "Газпром"

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Болгария вслед за Молдовой заявила о готовности получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", пущенный в обход Украины. По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, с 1 января газ на территорию Болгарии будет поступать через компрессорную станцию "Странджа 2" с территории Турции. Это позволит балканскому государству ежегодно экономить около 35 млн евро и снизить цену для потребителей на 5%, подсчитали в ведомстве.

Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден, что София приняла скорее политическое решение.

По его словам, запуск первой очереди "Турецкого потока" снизит объемы газа, прокачиваемые через нашу газотранспортную систему. Однако Украина теряет "не критичный объем".

"Украина, по моим прогнозам, прокачает значительно больше, чем это предусмотрено на следующий год в контракте. Вместо 65 млрд куб. м – около 75-ти, поскольку строительство "Северного потока – 2" усложняется в связи с санкциями США. Даже если часть газа пойдет на Балканское направление по "Турецкому потоку" и будет отобрана у Украины, все равно, объемы (российского голубого топлива, прокачиваемого по территории Украины. – Ред.) будут больше заявленных", – сказал эксперт.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами на западе. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года"Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

Также новости "Сегодня" писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям, минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021–2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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