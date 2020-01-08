"Турецкий поток" официально заработал: Путин и Эрдоган запустили газопровод в обход Украины

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Пролегающий в обход Украины российский газопровод "Турецкий поток" официально начал работу. Церемонию запуска провели с Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Болгария и Турция начали получать российский газ в обход Украины еще до официального запуска этого газопровода.

Путин при этом напомнил, что в 2019 году Россия поставила Турции 24 млрд кубометров газа, а экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет. Эрдоган также заявил о важной роли РФ в энергетической жизни своей страны.

"Россия является лидером среди стран-поставщиков газа в Турцию. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", – сказал он.

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Ожидается, что благодаря запуску "трубы" Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа, о чем заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

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"Турецкий поток" – стратегический проект, который обеспечит вклад в стабильность региона. Благодаря проекту 15,7 млрд кубометров газа останутся в Турции, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу", – сказал он.

Как известно, протяженность "Турецкого потока" составляет около 930 километров. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года. Согласно достигнутым договоренностям, минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 – 65 млрд куб. м, 2021–2024 годы – по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Также сообщалось, что Израиль, Кипр и Греция планируют построить новый газопровод EastMed, который может стать альтернативой российскому "Северному потоку – 2" по поставкам газа в Европу. Стоимость проекта оценивают в 6 млрд долларов.

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