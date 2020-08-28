Турецкое экономическое чудо: откажется ли Анкара от российского газа

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обнаружение мощного газового месторождения "Сакарья" в Черном море сможет снизить зависимость Турции от импортного голубого топлива. Он надеется, что эксплуатация месторождения начнется уже в 2023 году. Однако многие эксперты считают эти планы слишком амбициозными, сообщает Deutsche Welle.

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В данный момент импорт газа из России, Ирана и Азербайджана обеспечивает две трети потребностей Турции. Как отмечает аналитик консалтинговой группы Wood Mackenzie Эшли Шерман, в 2019 году поставки энергоносителей обошлись турецкой казне в 41 млрд долларов, да и то благодаря низким ценам на нефть.

В Анкаре обнаружение крупных залежей голубого топлива называют чудом и утверждают, что с их помощью можно будет покрыть треть потребностей Турции в природном газе.

Об открытии нового месторождения было объявлено крайне поспешно: на его разведку пока было отведено слишком мало времени, констатирует в беседе с DW специалист неправительственной организации Freedom House Нейт Шенккан.

"Если вы называете его экономическим чудом, которое будет иметь огромное влияние, то вы должны быть в состоянии разъяснить и динамику его освоения. К примеру, хотелось бы узнать стоимость и скорость добычи газа, а также то, по какой цене его можно будет продать", – указал эксперт.

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Заявление Эрдогана о том, что газ нового месторождения начнет поступать турецким потребителям уже в 2023 году, специалисты также оценивают скептически из-за сложностей, сопряженных с глубоководной добычей голубого топлива.

Проект "Сакарья" по своим показателям практически не имеет мировых аналогов, а у Турции нет опыта добычи газа в открытом море, подчеркивает Эшли Шерман. По его словам, для начала необходимо пробурить в районе месторождения больше скважин: это поможет подтвердить объемы залежей и тщательнее изучить геологию месторождения.

Между тем турецкий экономист Угур Гурсес заявил в интервью изданию Gazette Duvar, что открытие месторождения газа в Черном море не поможет Турции закрыть дефицит текущего счета и не будет иметь существенного влияния на экономику страны в долгосрочной перспективе.

Аналитик Эшли Шерман, однако, придерживается несколько иного мнения на этот счет. Даже если запасы газа окажутся не столь крупными, как ожидается, и Турции в итоге все же не удастся отказаться от импорта газа, открытие нового месторождения – хорошая новость, полагает он.

Помимо прочего, это усилит позиции Анкары в ходе переговоров с экспортерами газа, особенно с учетом того, что в ближайшие годы истекает срок действия многих долгосрочных и дорогостоящих контрактов и их нужно будет продлевать, заключил эксперт.

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Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что к 2023 году Анкара сможет поставлять черноморский газ в Европу. Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез оценил обнаруженные в Черном море запасы газа в 65 млрд долларов. А министр финансов и казначейства Берат Албайрак уверен, что черноморский газ поможет Турции сбить цену российского голубого топлива.

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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