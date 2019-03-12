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Туристам придется платить за посещение Львова: названы суммы

Сегодня, 11:32

Местные власти установили ставки туристического сбора

Фото: Pixabay
Туристам придется платить за посещение Львова: названы суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77c/1ce/5c877c1cead67.jpg Экономика Местные власти установили ставки туристического сбора

С 1 апреля при поездке во Львов на отдых придется платить туристический сбор. Такое решение приняли местные депутаты. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Они установили, что туристический сбор за сутки составит 0,2-0,5% от размера минимальной заработной платы. Сейчас это от 8,35 грн до 20,86 грн.

Проценты сбора зависят от стоимости временного размещения или ночевки:

  • до 350 грн – 0,2% (8,35 грн);
  • от 350 грн до 750 грн – 0,3% (12,52 грн);
  • от 750 до 1200 грн – 0,4% (16,69 грн);
  • от 1200 грн – 0,5% (20,86 грн).

Под такой стоимостью понимается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Напомним, недавно в Украине изменили правила уплаты туристического сбора. Сбор теперь должны платить даже те, кто остановится на ночевку в частном секторе или на съемной квартире. При этом в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранцев.

А в Киеве туристический сбор дополнительно повысили. Изменения коснутся и иностранных туристов, и для украинцев,платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты. В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году турпоток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году).

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Тег туризм, Львов, туристы, туристический сбор, сбор, хостелы

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