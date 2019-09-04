Туристы потянулись в Украину: страна резко поднялась в мировом рейтинге

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В то время как Чернобыльская зона бьет рекорды по туризму, Украина в целом поднялась за два года на 10 позиций в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. Сейчас наша страна занимает 78-е место в мире (из 140) с показателем 3,7 балла, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в области туризма.

Соседями Украины по рейтингу стали Ямайка, Шри-Ланка, Армения и Казахстан.

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В документе отмечается, что темпы роста места Украины в рейтинге стали самыми быстрыми в субрегионе "Балканы и Восточная Европа". В частности, это произошло благодаря улучшению деловой среды, повышению безопасности международной открытости и улучшению инфраструктуры, считают аналитики ВЭФ.

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Наиболее привлекательными для путешественников стали лидеры рейтинга – Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла). Последние места в списке заняли Либерия (2,6 балла), Чад (2,5 балла) и Йемен (2,4 балла).

Напомним, ранее сообщалось, что иностранцам станет легче посетить Украину – МИД открывает новые визовые центры.

Также сайт "Сегодня" разбирался, чем Украина привлекает иностранцев, кто приезжает в нашу страну и почему туристическая отрасль развивается не очень хорошо.

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