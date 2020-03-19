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Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать

19 марта, 16:58

Виктория Подолянец

Отрасли надо подумать над ответами, которые могут возникнуть у туристических операторов, агентов и туристов

Туризм является одной из наиболее пострадавших в мире сфер от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире от вспышки COVID-19, который влияет как на спрос, так и на предложение. Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях более слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности, а также неравномерной эффективности среди основных рынков путешествий. Украину, как и весь мир, не обошел этот кризис стороной. И все проблемы отрасли как никогда стали очевидны", – написала она в Facebook.

Олеськив отметила, что новый закон о туризме не был принят прошлой Верховной Радой, что также влечет за собой очень много вопросов, которые уже могут возникнуть у туристических операторов, агентов и туристов.

"Эти проблемы годами никто не решал, зато занимался самопиаром и популизмом", – добавила она.

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По словам Олеськив, агентство находится в процессе институционального развития, но уже сейчас проходит работа над системными изменениями, а также предпринимаются меры, которые в дальнейшем помогут выйти из кризиса и сделать рывок в развитии туризма.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

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Также мы публиковали список необходимых вещей в путешествии, если вам пришлось совершить дальнюю поездку во время пандемии.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм карантин коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

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