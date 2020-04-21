Тюрьмы могут приносить легальный доход: Минюст разрабатывает новации

В Украине собираются выставить на продажу "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах. Вырученные деньги планируют потратить на улучшение инфраструктуры тюрем. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, который давно продвигает идею переноса тюрем из центра городов и лучшего их обустройства.

Он сообщил, что Министерство юстиции планирует продавать "замороженные" тюремные комплексы, а также ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах для финансирования инфраструктурных проектов в рамках второго этапа тюремной реформы.

"С инфраструктурой у нас все крайне плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние инженерного обеспечения. Мы начнем это активно менять, но главная проблема – деньги. Денег в бюджете на это нет, поэтому мы будем привлекать средства из альтернативных источников", – сообщил министр в Facebook.

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Он добавил, что средства будут направляться в специальный фонд, из которого будет финансироваться ремонт и улучшение условий бесплатных камер.

Малюська выразил надежду, что соответствующее постановление правительства будет принято уже в среду.

Кроме того, по его словам, будет запущен проект по переносу следственных изоляторов из центра городов в новые здания на окраинах.

"Первым таким проектом станет СИЗО и несколько наших учреждений во Львове. Планируем, что этот проект начнем в конце мая – начале июня", – отметил министр.

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Еще одним источником финансирования новых проектов станет продажа "замороженных" тюремных комплексов. Для этого необходимо принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс.

"Мы их инициируем также на этой неделе", – добавил Малюська.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках реформы пенитенциарной системы в украинских СИЗО могут появиться платные камеры с повышенным комфортом.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины раскрыла миллиардную "схему" поставок просроченных продуктов в тюрьмы.

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А о планах Минюста изменить порядки в Лукьяновском СИЗО смотрите в сюжете:

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