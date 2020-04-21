Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Тюрьмы могут приносить легальный доход: Минюст разрабатывает новации

21 апреля, 18:52

Виктория Подолянец

В министерстве планируют найти средства для улучшения условий заключенных

В Украине собираются выставить на продажу "замороженные" тюрьмы и взимать плату за пребывание в лучших камерах. Вырученные деньги планируют потратить на улучшение инфраструктуры тюрем. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, который давно продвигает идею переноса тюрем из центра городов и лучшего их обустройства.

Он сообщил, что Министерство юстиции планирует продавать "замороженные" тюремные комплексы, а также ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах для финансирования инфраструктурных проектов в рамках второго этапа тюремной реформы.

"С инфраструктурой у нас все крайне плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние инженерного обеспечения. Мы начнем это активно менять, но главная проблема – деньги. Денег в бюджете на это нет, поэтому мы будем привлекать средства из альтернативных источников", – сообщил министр в Facebook.

Реклама

Он добавил, что средства будут направляться в специальный фонд, из которого будет финансироваться ремонт и улучшение условий бесплатных камер.

Малюська выразил надежду, что соответствующее постановление правительства будет принято уже в среду.

Кроме того, по его словам, будет запущен проект по переносу следственных изоляторов из центра городов в новые здания на окраинах.

"Первым таким проектом станет СИЗО и несколько наших учреждений во Львове. Планируем, что этот проект начнем в конце мая – начале июня", – отметил министр.

В тренде
Сдавать валюту нужно сразу после Пасхи: эксперты рассказали, как не упустить выгоду из-за падения курса доллара

Реклама

Еще одним источником финансирования новых проектов станет продажа "замороженных" тюремных комплексов. Для этого необходимо принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс.

"Мы их инициируем также на этой неделе", – добавил Малюська.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в рамках реформы пенитенциарной системы в украинских СИЗО могут появиться платные камеры с повышенным комфортом.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины раскрыла миллиардную "схему" поставок просроченных продуктов в тюрьмы.

Реклама

А о планах Минюста изменить порядки в Лукьяновском СИЗО смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ремонт СИЗО тюрьма Минюст Денис Малюська

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуацию
Обновленный бюджет и зарплаты учителей: в Минобразования прояснили ситуациюЭкономика
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут цены
Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут ценыАвто
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...