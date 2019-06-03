У кого самые высокие зарплаты в Украине: названы топовые отрасли

Госстат обнародовал данные за первый квартал 2019 года

Фото: "Мотор Сич" / Facebook.

Самая высокая среднемесячная заработная плата в Украине по итогам января-марта 2019 года зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн. Это следует из данных Государственной службы статистики, обнародованных 3 июня.

По данным ведомства, за первые три месяца средняя зарплата в Украине достигла 9629 грн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Средняя зарплата более 10 000 грн в январе-марте 2019 года зафиксирована в таких сферах (видах деятельности):

промышленность – 10 877 грн (на 25,8% больше, чем годом ранее);

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 10 902 грн (+21,2%), в частности: наземный и трубопроводный транспорт – 10 006 грн (+19,6%); водный транспорт – 11 351 грн (+27,7%); авиационный транспорт – 25 850 грн (-18,4%); складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 12 017 грн (+20,7%);

информация и телекоммуникации – 16 362 грн (+24,9%);

финансовая и страховая деятельность – 18 572 грн (+17,9%);

профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 339 грн (+33,4%), в частности научные исследования и разработки – 10 577 грн (+18,9%).

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12 292 грн (+19,1%).

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019 года составила 10 269 грн. Апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

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