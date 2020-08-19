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У Лукашенко подсчитали экономический ущерб от протестов в Беларуси

19 августа, 15:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Помощник президента пожаловался на забастовки

Экономические потери Беларуси от продолжающихся акций протеста составят миллиарды долларов. Такое мнение выразил бывший замглавы администрации президента Беларуси, ныне помощник Александра Лукашенко Валерий Бельский.

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"Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами", – цитирует Бельского "БелТА".

По его словам, основной угрозой являются забастовки на промышленных предприятиях, обеспечивающих доходы от экспорта продукции из Беларуси.

"Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам. <...> Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика. <...> Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", – сказал Бельский.

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Он добавил, что участники протестов" хорошо понимают угрозу", которую их действия создают для экономики, а потому "прямо с митингов направляются в обменники", чтобы "застраховать свои сбережения и приработок".

Рабочие бастуют в Минске. Источник: Telegram-канал Baza
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Напомним, что президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В тот же день в стране начались массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. Власти бросили против митингующих ОМОН, который применял неаргументированную жестокость. Сообщается как минимум о четырех погибших с начала антиправительственных митингов. О последнем из них – 43-летнем Геннадии Шутове – стало известно 19 августа.

Также 19 августа в Минске ОМОН разогнал бастующих рабочих тракторного завода.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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