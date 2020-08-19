У Лукашенко подсчитали экономический ущерб от протестов в Беларуси

Экономические потери Беларуси от продолжающихся акций протеста составят миллиарды долларов. Такое мнение выразил бывший замглавы администрации президента Беларуси, ныне помощник Александра Лукашенко Валерий Бельский.

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"Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами", – цитирует Бельского "БелТА".

По его словам, основной угрозой являются забастовки на промышленных предприятиях, обеспечивающих доходы от экспорта продукции из Беларуси.

"Остановка производства экспортеров — это непропорциональный по силе удар по нынешним и будущим доходам. <...> Это сигнал покупателям, что контракты могут быть сорваны и лучше поискать более надежного поставщика. <...> Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", – сказал Бельский.

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Он добавил, что участники протестов" хорошо понимают угрозу", которую их действия создают для экономики, а потому "прямо с митингов направляются в обменники", чтобы "застраховать свои сбережения и приработок".

Рабочие бастуют в Минске. Источник: Telegram-канал Baza

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Напомним, что президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В тот же день в стране начались массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. Власти бросили против митингующих ОМОН, который применял неаргументированную жестокость. Сообщается как минимум о четырех погибших с начала антиправительственных митингов. О последнем из них – 43-летнем Геннадии Шутове – стало известно 19 августа.

Также 19 августа в Минске ОМОН разогнал бастующих рабочих тракторного завода.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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