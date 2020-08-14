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У Министерства экономики нет желания отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты, на которых зарабатывают посредники

14 августа, 17:37

Инна Бабур Инна Бабур

После введения квот на импорт серной кислоты цены на нее выросли почти вдвое

Министр экономики не спешит отменять квоты на импорт серной кислоты, на которых посредники и импортеры обогащаются за счет украинской промышленности. Об этом заявил глава "Укркокс" Анатолий Старовойт по итогам совещания в Министерстве экономики, сообщает "Politeka".

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По его словам, введение квот на импорт серной кислоты в 2018 году привело к резкому росту стоимости этого продукта. "Есть мировая цена на серную кислоту, мы готовы покупать по мировой цене. Но не надо же пользоваться ситуацией, когда введена квота и подымается цена. Пересекла границу (серная кислота – ред.), и уже в два раза дороже", – отметил он.

При этом положение самих производителей не улучшилось, все средства оседают в карманах посредников. "Цены должны пойти немного вниз. Потому что металлурги, коксохимики все вместе 700 миллионов переплатили. Спрашивается в задаче: эти 700 миллионов можно прекрасно пустить на техперевооружение и т.д.".

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Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

По оценкам издания, это привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников: те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

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импорт квоты Минэкономики серная кислота
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