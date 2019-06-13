У Нацбанка "похудели" чистые валютные резервы

С начала 2019 года чистые международные резервы сократились на 4,6%

Фото: AFP

Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) за май 2019 года сократились на 7,1% – до 9,202 млрд долларов. При этом в целом международные резервы на начало июня составили 19,4 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом (МВФ).

С начала года чистые международные резервы сократились на 4,6%.

Как ранее отмечали в НБУ, объем международных резервов в целом покрывает 3,2 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и самого Нацбанка.

Также в НБУ объясняли, что резервы сократились из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Как известно, май был пиковым месяцем по выплате госдолга. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в этом месяце было направлено 1,8 млрд долларов. Следующий пиковый месяц – сентябрь. В целом до конца года Украина должна вернуть кредиторам около 5 млрд долларов.

При этом ранее Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке считают, что справиться с выплатами стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление траншей от Международного валютного фонда.

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