У "Нафтогаза" хватит денег, чтобы пережить ценовой спад на рынке

Спад на рынке газа в 2020 году был неожиданным, однако "Нафтогаз Украины", который планирует выиграть еще один арбитраж у России, имеет достаточный финансовый запас, чтобы пережить его. Об этом заявил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

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"В четвертом квартале 2019 года была определенная тенденция, которая должна была продолжиться и в 2020-м, и на протяжении нескольких лет. Но обстоятельства изменились, и не в пользу НАК… В комбинации с нашей способностью выйти на рынок и/или взять деньги у местных банков или, возможно, прийти даже на европейские или американские рынки, мы имеем очень хорошую позицию пережить этот спад", – сказал он.

Ван Дрил подчеркнул, что "Нафтогаз" имеет достаточно крепкий баланс, большой запас наличности в банке, в том числе для выплаты 39 млрд грн дивидендов в июне, и низкий уровень задолженности.

"Это преимущество "Нафтогаза" – баланс очень мощный: мы готовы к спаду, и этот спад может занять больше года", – отметил финансовый директор.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на июнь 2020 года составляют около 19 млрд кубометров. А к концу сезона Украина может поставить новый рекорд по закачке газа.

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В январе-марте 2020 года чистая прибыль "Нафтогаза Украины", который второй месяц кряду снижает цену на газ для украинцев, составила 3,2 млрд грн. При этом группа уплатила в госбюджет в первом квартале этого года 24,1 млрд грн.

Сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины", который вошел в кризис, вызванный коронавирусом, хорошо подготовленным, располагает 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро и солидные запасы газа в подземных хранилищах.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Кремлю больше не удастся использовать газ в качестве политического оружия.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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