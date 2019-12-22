У наших топ-менеджеров хватит ума: эксперт о газе и коварстве России

Попытки Москвы давления на Киев через газ будут, говорит Сергей Костенко

/ Фото: Pixabay

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Россия всегда пыталась заложить в газовые контракты с Украиной политическую составляющую. Есть ли риск повторения подобных манипуляций при заключении нынешних газовых контрактов? Эксперты считают, что сейчас такой риск минимален.

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины по вопросам экономического развития Сергей Костенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня":

"Думаю, сейчас о политическом давлении с помощью газовых контрактов речь не идет. По крайней мере та риторика, которую позволяют себе первые лица России, не несет в себе политической составляющей. Я ее по крайней мере не слышу. Политическая риторика подразумевает под собой абсолютную другую конструкцию ведения переговоров и самой по себе риторики", – говорит эксперт.

Он заметил, что не идет речь о том, что Россия отказалась от политического давления, но сейчас ей это не нужно.

"Нормандский формат" прошел с главным месседжем "давайте договариваться". Макрон и Меркель – две глыбы европейкой политики – взяли на себя гарантии того, что мы будем договариваться и придем к определенному взаимовыгодному конструкту сотрудничества", – продолжает Сергей Костенко.

"А политика, попытки давления через газ – будет, думаю. Если мы это позволим. Но, думаю, у наших топ-менеджеров хватит ума правильно все прописать", – резюмировал экономист.

Напомним, ранее эксперты объяснили, зачем нужна договоренность Зеленского и Путина по газу .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин" .

Также сообщалось, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал о газовых договоренностях с россиянами:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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