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"У него есть свое четкое понимание": посол Канады в Украине о вероятном премьере

29 августа, 15:12

Ващук считает, что Гончарук умеет стратегически мыслить и настроен на результат

Посол Канады в Украине Роман Ващук настроен оптимистично относительно работы нового правительства, которое, вероятно, возглавит заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Об этом он заявил в комментарии журналисту "Сегодня" в кулуарах Верховной Рады в четверг, 29 августа.

"Мы уже последние пять лет сотрудничаем в разных формах с этой экспертной средой. Это почему я настроен оптимистично. Это люди, которые умеют планировать, умеют стратегически мыслить и настроены на результат", – сказал Ващук, отвечая на вопрос, проводил ли он встречи с Гончаруком.

По словам посла, у Гончарука есть свое "собственное четкое понимание" относительно будущих реформ.

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Ващук полагает, что первыми основными направлениями реформ должна быть земельная реформа и устранение лишних регуляторных институций.

Новости "Сегодня" писали, что сегодня открылась первая сессия Верховной Рады IX созыва. Перед депутатами выступил премьр-министр Владимир Гройсман. Он объявил о сложении полномочий его правительством.

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Кабмин Ващук Гончарук

Источник: Сегодня

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