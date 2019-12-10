Голосовать только тем, кто платит налоги: можно ли воплотить эту идею в Украине

Запрета на голосование на выборах для тех, кто не платит налоги, нет ни в одной европейской стране

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

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Не так давно теперь уже бывший глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега говоря о проблеме нелегально работающих сотрудников, заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. А значит, было бы неплохо задуматься о внедрении такой системы и в Украине. Это предложение далеко не первое и аналогичные время от времени высказывают разные чиновники. Сайт "Сегодня" решил разобраться, насколько резонно предложение о том, чтобы право голоса имели только налогоплательщики, можно ли внедрить это в Украине и не будет ли это нарушением прав человека.

Что предложили в правительстве

Бывший глава Гоструда Роман Чернега заявил, что несколько миллионов наших граждан работают вне пределов официальных трудовых отношений. По его словам, таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества, и, к тому же, все это негативно сказывается на экономике страны. Чиновник добавил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", — отметил Чернега.

4 декабря стало известно, что Роман Чернега попал в список чиновников, уволенных Кабмином, но вопрос о том, чтобы предоставить право голоса на выборах только налогоплательщикам все равно остается открытым и время от времени всплывает в дискуссиях.

К слову, это стало одной из распространенных манипуляций: так, иногда сторонники такого шага говорят о том, что в некоторых европейских странах голосуют исключительно налогоплательщики; правда, они чаще всего умалчивают, что же это за страны. Важным остается и вопрос о том, нужно ли лишать права голоса всех, кто не платит налоги? Т.е. и пенсионеров, заключенных, безработных? Или же речь идет только о теневой занятости?

Некоторые любят приводить в пример избирательную систему Дании, где, якобы, право голоса есть только у тех, кто платит налоги. Но это слегка устаревшая информация – приблизительно, на пару веков. Сейчас в Дании избирательное право есть у мужчин и женщин, которые достигли 18 лет, а вот ограничения, о которых идет речь, действовали еще в 19 веке. К слову, в Дании с 1953 по 1971 годы прошло 4 референдума, на которых возрастной ценз постепенно снижался с 25 лет до 20 лет. А уже с избирательной реформы 1978 года право голоса в Дании предоставляется с 18 лет. Так что этот пример явно не имеет ничего общего с тем, чтобы запретить голосовать неплательщикам налогов.

"На Общенациональном уровне такой практики нет нигде. Подобная практика существует только в Швеции исключительно на местных выборах" — отметил в комментарии сайту "Сегодня" Виктор Таран, глава центра "Эйдос" и член совета Реанимационного Пакета Реформ.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт рассказал, что такое ограничение было отменено еще в первой половине прошлого века.

"Сейчас ни одна страна не имеет ограничений по голосованию людям, которые не платят налоги. Как правило, имущественные и фискальные требования относительно участия в выборах были отменены еще в первой половине ХХ века. Хотя в некоторых странах подобные предложения звучат от отдельных политиков. Внедрение такого ограничения было бы грубым нарушением прав человека, Конституции и ряда законов Украины", — пояснил эксперт.

Вывод экономики из тени и нарушение прав граждан

Как мы знаем, право голосовать на выборах закреплено в Конституции Украины. Согласно ст. 70 право голоса на выборах и референдумах имеют граждане Украины, достигшие на день их проведения 18 лет. При этом, не стоит забывать, что нормы Конституции являются нормами прямого действия и имеют высшую юридическую силу.

Иван Гранцев, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер "Гранцев и Партнеры" в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что конституционные права и свободы гарантируются всем и не могут быть отменены. Поэтому любое ограничение права волеизъявления путем голосования недопустимо. Что же касается неуплаты налогов, то эксперт напоминает, что согласно статье 67 Конституции Украины, устанавливается обязанность платить налоги и сборы.

"Но такая обязанность платить налоги по сравнению с правом голосования лежит в другой плоскости. Нельзя эти вопросы объединять. Это как с должниками за коммунальные услуги, если лицо является должником за коммунальные услуги, нельзя его лишать права пользоваться квартирой/имуществом, ей принадлежит. Но отключить доступ в лифт — можно, и взыскать задолженность в судебном порядке тоже можно", — говорит Гранцев.

Эксперт добавляет: считать, что через право голосования можно регулировать уплату налогов — глупо и незаконно, поэтому в первую очередь нужно создать условия, при которых люди будут добровольно платить налоги. А для этого нужны прозрачные правила игры, одинаковые для всех.

"Если ставить целью эффективное решение вопроса неуплаты налогов, то куда более действенными будут механизмы, которые поощряют граждан к сотрудничеству с государственными институтами — например, путем повышения уровня качества государственных услуг в целом и повышение качества сервиса налоговых служб в частности", — подытожил адвокат.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Андрей Мартынов отметил, что такое предложение очень цинично, ведь стоимость рабочей силы в Украине самая низкая в Европе и люди работают "в черную" не от хорошей жизни.

"При этом многие представители крупного бизнеса вообще не платят налоги в Украине, выводя прибыли в офшоры, а средние предприятия хронически убыточны. Так что выводить экономику из тени нужно начинать с работодателей, а не с их работников", — поделился мнением Мартынов.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор" отметила, что такие идеи заведомо делят людей на два сорта — тех, кому дадут право голоса и тех, кому его не дадут.

"Это опасный правовой прецедент, который может вылиться и в новые ограничения, уже по совершенно другим признакам. Принадлежность к государству не определяется лишь одними налогами. Если уж на то пошло: а что государство сделало для выведения рынка труда из тени и для увеличения количества рабочих мест, для создания приемлемых условий, для защиты интересов трудящихся, для балансирования интересов государства, работодателей и работников, —­ что сделано, чтобы требовать?", ­— отметила Брудницкая.

Неплательщик налогов – кто он

Также появляется вопрос – как определить, кого из украинцев можно считать неплательщиком налогов?

"Инициатива интересная, но ее сложно воплотить в жизнь. Ключевая проблема — как определить кто те люди, которые не платят налоги? Ведь по формальным признакам каждый из нас платит налоги, покупая любой товар (имеется в виду 20% НДС)", — говорит Виктор Таран.

Эксперт добавил, что в то же время достаточно дискуссионным является вопрос о том, что такая инициатива нарушает права человека. Ведь права людей — это одновременно права и обязанности. А платить налоги — это прямые обязанности граждан. Следовательно, если люди отказываются от своих обязанностей перед обществом, то вполне логично общество имеет полное право "урезать" граждан в правах

Аналитик Киевской школы экономики Павел Яворской также отмечает, что для реализации инициативы необходимо будет дать четкое определение, кто такой "налогоплательщик.

"Сейчас практически все граждане Украины, являются налогоплательщиками, поскольку платят НДС, который заложен в цену всех товаров и услуг в Украине. По такому признаку потенциальными "неплательщиками налогов" могут быть некоторые граждане Украины, которые находятся не на территории страны. Соответственно, реализация ограничения права голоса по статусу налогоплательщика требует определения конкретного перечня налогов, уплату которых будет критерием, и временной период, в течение которого гражданин не платит соответствующие налоги", ­ — говорит эксперт.

Дмитрий Синченко из общественной организации "Ассоциация политических наук" отмечает, что крупнейшими налогоплательщиками в Украине являются юридические лица, которые, по сути выступают операторами между гражданами и государством. Именно юридические лица платят в бюджет и налоги по заработной плате, и налог на добавленную стоимость, и акцизы. Очевидно, что наделить правом голоса юридическое лицо никто не сможет.

"Если же исходить из более широкого определения налогоплательщика, то есть считать плательщиками всех, кто косвенно платит в бюджет, за отчисления из фонда заработной платы, и через уплату НДС и акцизов при покупке любого товара, то мы получим значительно большее количество избирателей, чем имеем на сегодня, ведь покупать товары (тем самым платя налоги) могут не только совершеннолетние, и не только граждане Украины. То есть, реализовать такую ​​идею вообще будет очень сложно, хотя теоретически — возможно", — комментирует ситуацию эксперт.

Заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко говорит, что налог на добавленную стоимость (НДС), как составляющая цены огромного количества товаров приносит в бюджет 38% всех доходов от налогов. В то же время налоги от доходов физлиц составляют лишь 21%.

Возможно ли это в Украине и что получится

Эксперты скептически настроены по поводу предложенной инициативы. Они считают, что такое нововведение могло бы спровоцировать новые конфликты, фальсификацию и массовую неявку на выборы.

"Учитывая и так низкий уровень явки граждан Украины на выборы (для примера, на последних президентских выборах проголосовало около 18,5 млн. человек, что составляет меньше 40% от населения страны), а также показатели статистики, что на каждые новые выборы приходит все меньше людей, можем с уверенностью утверждать, что внедрение дополнительного ограничения на волеизъявление граждан существенно снизит посещаемость выборов в Украине", — комментирует Диана Солодий, руководитель HR направления группы компаний KVADRA INVEST.

Она добавила, что такие изменения можно внедрять только тогда, когда в Украине будет высокий уровень политической сознательности населения.

Богдан Петренко добавляет, что если такая инициатива будет реализована на практике, появятся дополнительные риски.

"Установление избирательных цензов приведет к негативному отношению со стороны стран Запада, существенно снизит как поддержку с их стороны в евроинтеграционных стремлениях, так и в войне с Россией. Самое главное. Установка любого нового избирательного ограничения, каким бы справедливым оно не казалось, приведет к параду других цензов, которые будут выглядеть якобы справедливыми: верхняя планка по возрасту (чтобы исключить людей с деменцией), интеллектуальной способностью (отбросим тех, кто не имеет критического мышления), службой в армии (кто не защищал Родину, логически не имеет права ею управлять). Появление таких цензов приведет и к другим, которые также могут найти обоснование: по доходам, по месту жительства, по политическим (геополитическими) взглядам", — говорит эксперт.

В то же время Дмитрий Синченко высказался за то, чтобы ввести определенные цензы на выборах.

"Проблема избирательного ценза для Украины является чрезвычайно актуальной. Я, например, сторонник замены возрастного избирательного ценза на ценз зрелости, интеллектуальный ценз. Его суть заключается в том, чтобы предоставлять гражданам избирательные права по результатам тестов на знание Конституции, языка, истории, основам экономики и наличию критического мышления. Это могло бы решить проблему безответственности избирателей и в целом украинского общества", — подытожил Синченко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Комитет избирателей Украины сравнил показатели работы действующей и предыдущей власти.

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