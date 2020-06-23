У СЕТАМ новый глава: кто руководит предприятием, которое продает самые интересные лоты

Предприятие, которое реализовало земли размером с Сингапур, самолеты и логистические комплексы, получило нового руководителя

Главой ГП "СЕТАМ", где недавно заявили о своем желании продавать драгметаллы и камни, официально назначен Александр Мамро, который ранее руководил предприятием в качестве и.о. генерального директора. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

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"В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 19.06.2020 № 2060/к и приказом ГП "СЕТАМ" от 22.06.2020 № 116-к Мамро Александр Александрович приступил к исполнению обязанностей генерального директора ГП "СЕТАМ" на условиях контракта с 22 июня 2020 года", – говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор, основными приоритетами для него является повышение эффективности работы предприятия, борьба с коррупцией и возвращение доверия к государственным органам и "СЕТАМ" в частности.

Александр Мамро родился в с.Очеретяное Кагарлыкского района Киевской области.

В 2003 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, в 2005 году получил второе высшее, юридическое, образование в Академии Государственной налоговой службы Украины.

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В 2000-2004 годах работал помощником народного депутата (Народный Рух Украины), защищая права студентов.

С 2004 по 2009 годы Мамро работал в юридическом отделе, Управлении оперативно-правового сопровождения материалов налоговой службы в судебных учреждениях Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации города Киева.

Позже, в 2009-2012 годах был главой юридического управления "Евро Лизинг".

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А после этого, в 2012-2019 годах работал директором юридической компании "Трипл Си" и был участником ассоциации лизингодателей Украины.

С 13 марта 2020 года был и.о. гендиректора ГП "СЕТАМ".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") с начала 2020 года состоялось 2092 аукциона, на которых реализовано имущество на 532,4 млн гривен.

Через Сервис электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket ГП "СЕТАМ") продали 1784 лотов с арестованными земельными участками на 428,51 млн гривен.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах "СЕТАМ" и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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