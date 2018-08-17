У "Укрпочты" официально появился гендиректор

Ранее Смелянский пригрозил Омеляну своей отставкой, если не будет выполнен ряд его условий

Игорь Смелянский, возглавляющий "Укрпочту" с апреля 2016 года, назначен ее генеральным директором. Соответствующий контракт с ним подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян 17 августа.

Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить Смелянского гендиректором "Укрпочты". Согласно одобренному протокольному решению, Мининфраструктуры в месячный срок обязано было обеспечить заключение контракта с Смелянским, предыдущий контракт с которым истек 2 июля.

Однако затем Смелянский написал министру инфраструктуры Омеляну заявление об отставке и озвучил условия, на которых он готов продолжить руководство госкомпанией после 31 августа этого года.

Среди необходимых условий нового контракта была названа возможность формирования собственной команды, рыночные зарплаты, политическая независимость, возможность реализации "шоковых" реформ, поддержанная правительством стратегия развития компании.

"Укрпочта" 17 августа также сообщила об уходе в отставку с 31 августа первого заместителя гендиректора по финансовым вопросам "Укрпочты" Александра Чернявского. Исполнять его обязанности будет нынешний директор департамента экономики Максим Палий, работающий в компании с февраля 2017 года.

Напомним, жители сельской местности ранее были возмущены заявлением "Укрпочты" о сокращении отделений в селах и намерении прекратить выплату пенсий.

Игорь Смелянский возглавил "Укрпочту" 20 апреля 2016 года. Тогда КМУ назначил его главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта". При реорганизации в ПАО он перешел на должность и. о. генерального директора.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета ПАО "Укрпошта". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.